Fortnite: come ottenere 90 V-Buck gratis il 2 febbraio a Montespago

Dopo un paio di giorni senza allerte degne di nota, ecco che oggi tornano le missioni di Fortnite Salva il Mondo con i preziosi gettoni tra le ricompense e, per le prossime ore, potrete accumulare almeno 90 V-Buck in pochissimi minuti.

Prima di iniziare con l'elenco delle missioni, il nostro consiglio è come sempre quello di portare a termine anche l'Incarico Giornaliero, le cui ricompense variano da 50 a 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Montespago

Evacua il rifugio, Praterie (Livello Casa Base consigliato 82) - 40 V-Buck, Punti Esperienza Eroi, Punti Esperienza Superstiti, Oro stagionale

Purtroppo anche oggi la missione è ambientata a Montespago e, trattandosi dell'ultima delle quattro diverse aree di gioco, potreste non averne ancora sbloccato l'accesso. Se volete ugualmente completare questa missione, vi basterà chiedere aiuto ad un amico di livello più alto che, creando una lobby privata, vi consentirà di ignorare qualsiasi limite imposto dal gioco e accedere alla quest. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici".

Avete già completato tutte le missioni Cammeo vs Chic di Fortnite?