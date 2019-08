Fortnite: come ottenere 90 V-Buck gratis il 22 agosto a Montespago

Se vi mancano ancora pochi V-Buck all'acquisto della vostra skin preferita nel negozio oggetti o al pass della Stagione X della Battaglia Reale, allora dovreste approfittare delle missioni di Fortnite Salva il Mondo di oggi, grazie alle quali potete accumulare almeno 90 V-Buck.

Vi consigliamo al solito di portare a termine anche l'Incarico Giornaliero, così da aggiungere ai gettoni dell'allerta anche una cifra che varia dai 50 ai 100 V-Buck in base alla sfida che vi è stata assegnata.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Montespago

Recupera i dati, Città (Livello Casa Base consigliato 88) - 40 V-Buck, Punti Esperienza Progetti, Stravantaggio Epico (viola), Oro stagionale

Come sicuramente saprete, Montespago è l'ultima area tra quelle disponibili ed è difficile che i nuovi giocatori abbiano già accesso alla missione di oggi. A questo proposito, vi consigliamo di chiedere aiuto a qualche amico di livello più alto che disponga dell'equipaggiamento necessario a superare questa sfida. Per creare un party privato e ignorare i limiti di livello vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici".

Avete già visto le nuove icone delle skin default di Fortnite?