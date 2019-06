Fortnite: come ottenere 90 V-Buck gratis il 22 giugno a Montespago

Con l'ultimo reset giornaliero di Fortnite Salva il Mondo sono di nuovo state inserite nel gioco delle missioni con i preziosi V-Buck tra le ricompense, grazie alle quali potrete accumulare almeno 90 gettoni.

Per massimizzare la quantità di V-Buck ottenuti oggi vi consigliamo come sempre di abbinare alle missioni anche l'Incarico Giornaliero, la cui ricompensa varia da un minimo di 50 a un massimo di 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Montespago

Ripara il rifugio, Città Fantasma (Livello Casa Base consigliato 82) - 40 V-Buck, Punti Esperienza Progetti, Punti Esperienza Superstiti, Oro stagionale, 112 Biglietti Estate

Quella di oggi è una missione non complicatissima ma comunque ambientata nell'ultima delle aree del gioco, quindi non accessibile a tutti. Potrete comunque aggirare il problema facendovi invitare da un amico che ha già raggiunto Montespago e creare un party privato, in modo che il gioco ignori i limiti di livello. Per creare una lobby privata basterà aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce relativa alla Privacy e impostarla su "Solo Amici".

Sapevate che gli sviluppatori di Fortnite andranno in vacanza per un paio di settimane? Pare inoltre che a breve assisteremo all'arrivo dell'evento Fortnite X Stranger Things, nel quale potrebbe esserci anche la skin del Demogorgone.