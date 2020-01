Fortnite: come ottenere 90 V-Buck gratis il 23 gennaio a Montespago

Mentre continua il silenzio di Epic Games sul prossimo aggiornamento di Fortnite Capitolo 2, vi proponiamo anche oggi l'elenco di missioni di Salva il Mondo utili ad accumulare almeno 90 V-Buck.

Prima di iniziare con l'elenco delle allerte, il nostro consiglio è come sempre quello di portare a termine anche l'Incarico Giornaliero, le cui ricompense variano da un minimo di 50 ad un massimo di 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Montespago

Consegna la bomba, Lungolago (Livello Casa Base consigliato 82) - 40 V-Buck, Punti Esperienza Progetti, Ri-Vantaggio, Oro stagionale

La missione di oggi potrebbe dare qualche grattacapo a chi non gioca da molto a Salva il Mondo e non solo non ha ancora accesso all'ultima area, ma non dispone nemmeno di armi e trappole di livello più alto. Per ovviare al problema potete al solito chiedere aiuto ad un vostro amico e unirvi a lui in una lobby privata. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici".

