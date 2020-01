Fortnite: come ottenere 90 V-Buck gratis il 25 gennaio a Montespago

I costumi esclusivi del Capodanno Lunare sono finalmente disponibili nel negozio oggetti di Fortnite Battaglia Reale e, nel caso in cui voleste festeggiare anche voi l'evento acquistando una delle nuove skin, sappiate che è possibile accumulare solo per oggi almeno 90 V-Buck in Salva il Mondo.

Prima di iniziare con l'elenco delle missioni, il nostro consiglio è come sempre quello di portare a termine anche l'Incarico Giornaliero, le cui ricompense variano da 50 a 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Montespago

Consegna la bomba, Deserto (Livello Casa Base consigliato 88) - 40 V-Buck, Punti Esperienza Progetti X2, Oro stagionale

Se ancora non avete sbloccato l'accesso a Montespago, che vi ricordiamo è l'ultima area di gioco, potete al solito farvi aiutare da un amico, il quale può invitarvi in una lobby privata e permettervi di ignorare qualsiasi limitazione imposta dal gioco. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici".

