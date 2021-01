Fortnite: come ottenere 90 V-Buck gratis il 26 gennaio 2021 a Montespago

Anche oggi le skin che permettono di indossare le maglie di Milan, Inter, Juventus, Roma ed altre famose squadre di calcio sono disponibili nel negozio oggetti di Fortnite Battaglia Reale. Se avete bisogno di qualche gettone per acquistare una di queste skin, ecco come accumulare almeno 90 V-Buck in Salva il Mondo grazie alle missioni di oggi.

Prima di proporvi l'elenco completo delle missioni attive fino all'una italiana di questa notte, vi suggeriamo come sempre di portare a termine anche l'Incarico Giornaliero, le cui ricompense possono variare da un minimo di 50 ad un massimo di 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Montespago

Ripara il rifugio, Tropicale (Livello Casa Base consigliato 124) - 40 V-Buck, Punti Esperienza Progetti, Stravantaggio epico (viola), Stravantaggio leggendario (arancione), 126 Biglietti Evento e Oro stagionale

Anche oggi la missione del giorno è un po' più complessa del solito e richiede al giocatore l'utilizzo di eroi e armi di alto livello (possibilmente a 4/5 stelle) per essere completata senza problemi. Per accedere ugualmente alle missioni anche se non avete sbloccato l'accesso a Montespago, l'ultima area di gioco, vi suggeriamo di chiedere aiuto a qualche amico e di unirvi a lui in una lobby privata. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra nella schermata principale di Salva il Mondo, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici". In questo modo si possono aggirare le limitazioni imposte dagli sviluppatori ed è possibile completare la missione ricevendo tutte le ricompense.

Sapevate che a breve gli sviluppatori potrebbero dare il via al misterioso evento Fortnite Winter Trials e mettere in palio numerose ricompense gratuite? Non dimenticate inoltre di dare uno sguardo al codice per sbloccare gratis lo spray "Cane mangia cane" in Fortnite.