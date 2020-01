Fortnite: come ottenere 90 V-Buck gratis il 26 gennaio a Montespago

Nonostante manchi meno di un mese al termine della Stagione 1 di Fortnite Capitolo 2, non è detto che Epic Games non decida di proporre nei prossimi giorni qualche nuovo evento a tempo come quello dedicato al film Birds of Prey con protagonista Harley Quinn. Scopriamo come mettere da parte almeno 90 V-Buck per l'acquisto delle prossime skin.

Prima di iniziare con l'elenco delle missioni di oggi di Salva il Mondo, vi suggeriamo al solito di portare a termine anche l'Incarico Giornaliero, le cui ricompense variano da 50 a 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Montespago

Cavalca il fulmine, Periferia (Livello Casa Base consigliato 76) - 40 V-Buck, Punti Esperienza Sopravvissuti X2, Oro stagionale

Sebbene sia ambientata nell'ultima area di gioco, questa missione non è particolarmente difficile e se non avete sbloccato l'accesso a Montespago potete ugualmente completarla facendovi aiutare da un amico tramite le lobby private. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici".

Sapevate che è arrivato il Capodanno Cinese nel Negozio di Fortnite?