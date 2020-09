Fortnite: come ottenere 90 V-Buck gratis il 26 settembre a Montespago

Se siete a corto di V-Buck e avete bisogno di guadagnare qualche gettone virtuale per acquistare una delle ultime skin di Fortnite Battaglia Reale, ecco qualche consiglio per accumulare almeno 90 V-Buck in Salva il Mondo.

Prima di iniziare con l'elenco delle missioni, il nostro consiglio è come sempre quello di portare a termine anche l'Incarico Giornaliero, le cui ricompense variano da 50 a 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Montespago

Cavalca il Fulmine, Bunker nel deserto (Livello Casa Base consigliato 140) - 40 V-Buck, Punti Esperienza Superstiti, Occhio della Tempesta, 130 Biglietti Evento e Oro stagionale

La missione del giorno è un po' più complessa del solito e per portarla a termine è necessario disporre di eroi e armi di alto livello (meglio se a cinque stelle). Per accedere lo stesso all'attività odierna se non avete ancora sbloccato l'accesso a Montespago, l'ultima area di gioco, vi suggeriamo di chiedere aiuto a qualche amico e di unirvi a lui in una lobby privata. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici".

