Fortnite: come ottenere 90 V-Buck gratis il 27 agosto a Montespago

Come ormai ben saprete, con l'aggiornamento di Fortnite Battaglia Reale uscito questa mattina è arrivato l'interessante bundle dedicato a Borderlands 3 e, nel caso dovessero mancarvi solo pochi gettoni all'acquisto, in questa guida vi aiuteremo oggi ad ottenere in pochi passi almeno 90 V-Buck.

Per ottenere il maggior numero di V-Buck possibile vi consigliamo non solo di completare l'allerta che trovate più sotto, ma anche l'Incarico Giornaliero la cui ricompensa varia come sempre da 50 a 100 unità.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Montespago

Recupera i dati, Quartiere Industriale (Livello Casa Base consigliato 124) - 40 V-Buck, Punti Esperienza Progetti, Pura goccia di pioggia, Oro stagionale

Purtroppo la missione di oggi è ambientata nell'area più avanzata del titolo cooperativo ed è probabile che molti di voi non abbiano ancora accesso a Montespago. Nel caso fosse così, potete aggirare questo limite semplicemente chiedendo aiuto ai vostri amici di livello più alto, i quali vi permetteranno di completare la missione invitandovi in una lobby privata. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici".

