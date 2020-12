Fortnite: come ottenere 90 V-Buck gratis il 27 dicembre a Montespago

Tutte le skin dedicate al mondo del calcio sono ora tornate nel negozio oggetti di Fortnite Capitolo 2 ed accompagneranno per le prossime ore i set a tema natalizio. Chi è a corto di gettoni per fare acquisti potrebbe seguire i nostri consigli ed accumulare almeno 90 V-Buck in Salva il Mondo grazie alle missioni di oggi, 27 dicembre 2020.

Prima di proporvi l'elenco completo delle missioni attive fino alle ore 2:00 italiane di questa notte, vi suggeriamo come sempre di portare a termine anche l'Incarico Giornaliero, le cui ricompense possono variare da un minimo di 50 ad un massimo di 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Montespago

Recupera i dati, Tropicale (Livello Casa Base consigliato 132) - 40 V-Buck, Punti Esperienza Progetti, Pura Goccia di Pioggia, Biglietti Evento e Oro stagionale

In maniera simile a quanto visto ieri, la missione di oggi è piuttosto complessa e richiede una certa esperienza per poter essere completata. Per accedere ugualmente alla missione anche se non avete ancora sbloccato l'accesso a Montespago, l'ultima area delle quattro aree di gioco, vi suggeriamo di chiedere aiuto a qualche amico e di unirvi a lui in una lobby privata. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra nella schermata principale di Salva il Mondo, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici". Così facendo aggirerete le limitazioni imposte dal gioco e potrete completare la missione ricevendo tutte le ricompense a tempo.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche una lunga lista di consigli su come completare tutte le sfide della Settimana 4 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 5. Nel caso in cui vi fosse sfuggito, inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata al leak dell'evento di Capodanno di Fortnite Capitolo 2.