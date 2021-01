Fortnite: come ottenere 90 V-Buck gratis il 27 gennaio 2021 a Montespago

Se volete acquistare a tutti i costi una delle nuove skin approdate nel negozio oggetti di Fortnite Battaglia Reale, sappiate che solo per le prossime ore sarà possibile completare alcune semplici missioni di Salva il Mondo per accaparrarsi almeno 90 V-Buck.

Prima di proporvi l'elenco completo delle missioni attive fino all'una italiana di questa notte, vi suggeriamo come sempre di portare a termine anche l'Incarico Giornaliero, le cui ricompense possono variare da un minimo di 50 ad un massimo di 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Montespago

Consegna la bomba, Città Fantasma (Livello Casa Base consigliato 124) - 40 V-Buck, Punti Esperienza Eroe, Punti Esperienza Progetti, Frammento di Tempesta X10, 126 Biglietti Evento e Oro stagionale

Proprio come negli ultimi giorni, anche oggi la missione che permette di ottenere V-Buck è ambientata nell'ultima delle quattro aree di gioco e, di conseguenza, è necessario disporre di eroi e armi di alto livello (possibilmente a 4/5 stelle) per portarla a termine. Se volete accedere ugualmente alla missione anche se non avete sbloccato l'accesso a Montespago, vi suggeriamo di chiedere aiuto a qualche amico e di unirvi a lui in una lobby privata. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra nella schermata principale di Salva il Mondo, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici". Così facendo aggirerete le limitazioni imposte dal gioco e potrete completare la missione ricevendo tutte le ricompense a tempo.

