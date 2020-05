Fortnite: come ottenere 90 V-Buck gratis il 28 maggio a Montespago

Manca ormai una settimana esatta alla pubblicazione del Pass Battaglia della Stagione 3 di Fortnite Capitolo 2 e se siete a corto di V-Buck fareste bene a seguire i nostri consigli per accumulare solo oggi almeno 90 gettoni.

Prima di iniziare con l'elenco delle missioni, il nostro consiglio è come sempre quello di portare a termine anche l'Incarico Giornaliero, le cui ricompense variano da 50 a 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Montespago

Ripara il rifugio, Città (Livello Casa Base consigliato 116) - 40 V-Buck, Punti Esperienza Superstiti, Stravantaggio leggendario (arancione), Oro stagionale

A differenza degli scorsi giorni, oggi potreste avere qualche problema nel completare l'allerta giornaliera, ambientata nell'ultima delle quattro aree di gioco. Se non avete accesso a Montespago e volete ugualmente procedere al completamento della missione, vi suggeriamo al solito di chiedere aiuto ad uno dei vostri amici di livello più alto, il quale potrà invitarvi nella sua lobby privata. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici".

