Fortnite: come ottenere 90 V-Buck gratis il 30 settembre a Montespago

Siete a corto di V-Buck in Fortnite Battaglia Reale? Non preoccupatevi, poiché con i nostri consigli riuscirete a recuperare almeno 90 V-Buck completando una semplice missione del giorno in Salva il Mondo.

Per riuscire ad ottenere così tanti gettoni in un colpo solo, il consiglio è come sempre quello di portare a termine anche l'Incarico Giornaliero, le cui ricompense variano da un minimo di 50 ad un massimo di 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Montespago

Combatti la Tempesta, Foresta (Livello Casa Base consigliato 100) - 40 V-Buck, Punti Esperienza Progetti, Punti Esperienza Sopravvissuti, Oro stagionale

Anche oggi purtroppo la missione non è delle più semplici e potrebbe servirvi l'aiuto di un amico di livello più alto e con dell'equipaggiamento a 5 stelle. Per creare un party privato e ignorare i limiti di livello vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici". Così facendo uno dei vostri amici potrà invitarvi e garantirvi l'accesso anche ad aree avanzate come quella di Montespago.

