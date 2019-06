Fortnite: come ottenere 90 V-Buck gratis il 4 giugno a Montespago

Ancora una volta è possibile completare delle semplici missioni in Fortnite Salva il Mondo per accumulare un bel po' di V-Buck che possono essere utilizzati sia per l'acquisto di Lama che di skin e accessori nel negozio oggetti della Battaglia Reale.

Ecco di seguito l'allerta del giorno, che come sempre potrete completare fino alle ore 2:00 di questa notte:

Montespago

Ripara il rifugio, Praterie (Livello Casa Base consigliato 82) - 40 V-Buck, Punti Esperienza Progetti, RIVANTAGGIO!, Oro stagionale, 112 Biglietti Estate

È caldamente consigliato, inoltre, abbinare alla missione citata sopra anche l'Incarico Giornaliero, che vi garantirà un minimo di 50 V-Buck e un massimo di 100, nel caso doveste avere la fortuna di ricevere l'incarico con l'obiettivo di completare 3 missioni proprio a Montespago.

Al solito vi suggeriamo di farvi accompagnare da un amico nel caso in cui il vostro livello fosse troppo basso per la missione e, per farlo, dovrete creare una lobby privata. Per creare un party con i vostri amici basterà aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce privacy e impostarla su "Solo Amici", in modo che il gioco ignori i limiti di livello e faccia partecipare alla missione esclusivamente il vostro party.

In attesa di scoprire le prossime allerte, vi ricordiamo che l'aggiornamento di questa settimana introdurrà lo Storm Flip in Fortnite, un gadget che potrebbe danneggiare gli avversari e al tempo stesso proteggere i giocatori dalla tempesta. Avete già dato un'occhiata all'esclusiva Xbox One S dedicata a Fortnite Battaglia Reale e contenente nella confezione un codice per il set Dark Vertex e 2000 V-Buck?