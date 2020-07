Fortnite: come ottenere 90 V-Buck gratis il 5 luglio a Montespago

Avete ancora qualche ora di tempo per acquistare l'esclusiva skin di Captain America nel negozio oggetti di Fortnite Capitolo 2. Se vi mancano solo pochi gettoni per farla vostra, ecco alcuni consigli per mettere da parte almeno 90 V-Buck solo oggi in Salva il Mondo.

Prima di iniziare con l'elenco delle missioni, il nostro consiglio è come sempre quello di portare a termine anche l'Incarico Giornaliero, le cui ricompense variano da 50 a 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Montespago

Cavalca il fulmine, Quartiere Industriale (Livello Casa Base consigliato 132) - 40 V-Buck, Punti Esperienza Eroe X2, Oro stagionale

La missione del giorno è ambientata a Montespago, l'ultima area delle quattro aree presenti nel gioco, e potreste non aver ancora sbloccato l'accesso alle missioni di questa zona. Se non potete in alcun modo avviare da soli la missione, vi suggeriamo di chiedere aiuto a qualche amico e di unirvi a lui in una lobby privata. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici".

