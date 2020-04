Fortnite: come ottenere 90 V-Buck gratis il 6 aprile a Vallarguta

Se volete acquistare una delle skin del set Scatola di Cartone di Fortnite Battaglia Reale e non avete abbastanza gettoni per accaparrarvele, ecco una serie di consigli utili ad ottenere almeno 90 V-Buck in Salva il Mondo validi solo per oggi.

Prima di iniziare con l'elenco delle missioni, il nostro consiglio è come sempre quello di portare a termine anche l'Incarico Giornaliero, le cui ricompense variano da 50 a 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Vallarguta

Evacua il rifugio, Foresta (Livello Casa Base consigliato 28) - 40 V-Buck, Punti Esperienza Eroi, Pura goccia di pioggia, Oro stagionale

Non avete ancora sbloccato l'accesso a Vallarguta, la terza delle 4 aree presenti nella modalità cooperativa di Fortnite? Nessun problema, poiché potete fare in modo che un amico vi inviti nella sua lobby privata permettendovi di ignorare le limitazioni imposte dal gioco. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici".

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine è presente una pratica guida utile a completare tutte le sfide di Deadpool di Fortnite Capitolo 2 Stagione 2.