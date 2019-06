Fortnite: come ottenere 90 V-Buck gratis il 6 giugno a Montespago

Nei prossimi giorni arriveranno nuovi costumi nel negozio oggetti di Fortnite Battaglia Reale e il modo migliore per prepararsi all'ondata di nuovi contenuti è ovviamente quello di mettere da parte qualche V-Buck in Salva il Mondo.

Nella giornata di oggi, 6 giugno 2019, potrete accumulare un minimo di 90 V-Buck e, al solito, avrete tempo fino alle ore 2:00 di questa notte per completare la seguente missione:

Montespago

Consegna la bomba, Foresta (Livello Casa Base consigliato 116) - 40 V-Buck, Punti Esperienza Eroe, STRAVANTAGGIO leggendario!, Oro stagionale, 124 Biglietti Estate

Cercate di portare a termine in contemporanea alla missione del giorno anche l'Incarico Giornaliero, che vi garantirà 50-Buck extra da aggiungere al vostro borsello virtuale. Come sempre, i più fortunati riceveranno come incarico del giorno uno di quelli ambientati a Tavolaccia, Vallarguta e Motnespago che consentono di ottenere da 60 a 100 V-Buck completando 3 diverse missioni in una specifica area.

Dal momento che la missione di oggi richiede un livello particolarmente alto, il consiglio che possiamo darvi è quello di farvi aiutare da uno o più amici che sono in grado di gestire sfide di questo tipo. Per creare una lobby privata e accedere così a missioni altrimenti inaccessibili, dovete aprire il menu a tendina in alto a destra e selezionare la voce Privacy, impostandola su "Solo Amici".

Vi ricordiamo che con l'aggiornamento di questa mattina è arrivato nel gioco il nuovo gadget Inversione Tempesta. Pare inoltre che gli zombie stiano per tornare in Fortnite grazie ad un'apposita modalità a tempo limitato e che il castello di Picco Polare stia per svanire nel nulla.