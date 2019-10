Fortnite: come ottenere 90 V-Buck gratis il 9 ottobre a Montespago

La prossima domenica avrà luogo l'evento di Fortnite Battaglia Reale che segnerà la fine della Stagione 10 e l'inizio della Stagione 11. Se volete prepararvi per l'acquisto del nuovo Pass Battaglia è quindi consigliabile iniziare ad accumulare V-Buck con le missioni giornaliere di Salva il Mondo.

Completando sia la missione del giorno che l'Incarico Giornaliero riuscirete ad aggiungere al vostro portafoglio virtuale almeno 90 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Montespago

Combatti la tempesta, Città (Livello Casa Base consigliato 124) - 40 V-Buck, Punti Esperienza Sopravvissuti, Stravantaggio leggendario, Oro stagionale

Quella di oggi è una missione molto impegnativa e chiunque non abbia accesso all'area di Montespago e non abbia nel proprio inventario oggetti di alto livello dovrà chiedere aiuto a qualche amico tramite la creazione di una lobby privata. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici".

Avete già raccolto tutte le Registrazioni del Visitatore di Fortnite?