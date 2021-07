Fortnite: come ottenere album da Parco Pacifico o Scogliere Scoscese

Non tutti gli incarichi leggendari della Settimana 7 della Stagione 7 di Fortnite Capitolo 2 riguardano i parassiti alieni e una delle nuove missioni vuole che i giocatori vadano a caccia di vinili in luoghi specifici della mappa.

L'obiettivo della missione in questione è quello di "come ottenere album da Parco Pacifico o Scogliere Scoscese" e, per completare la sfida, occorre raccogliere due delle nove cassette di plastica contenenti vecchi vinili. Sebbene siano due le aree da esplorare per ottenere i collezionabili, vi suggeriamo di fare tappa a Parco Pacifico, dov'è possibile trovare almeno un album in ognuno degli edifici e completare così in maniera rapida la sfida.

Ecco di seguito l'elenco completo dei luoghi nei quali si nascondono gli album da raccogliere:

Parco Pacifico

Al primo piano dell'edificio ad est rispetto al campo da calcio

Ad ovest dell'area, al piano terra dell'edificio in mattoni bianchi

A nord-ovest, in una stanza al piano terra dell'edificio in mattoni rossi

Sempre al piano terra dell'edificio a nord del punto d'interesse

Nel salotto della casa con garage a nord-est

Scogliere Scoscese

Nella struttura in legno ad ovest, in alto

Nel piccolo garage di fronte al negozio di articoli per la pesca

Tra i cassonetti alle spalle del negozio di articoli per la pesca

Nell'officina per barche ad est

Nel caso in cui gli avversari dovessero impedirvi di raggiungere gli oggetti e di interagirci, vi ricordiamo come sempre che la modalità Rissa a Squadre è vostra amica e vi permette di completare molto più agilmente questo tipo di sfide. Qui sotto trovate anche una mappa che abbiamo realizzato per voi con sopra indicate le posizioni di tutti gli album.

