Fortnite: come ottenere il bundle Ombre di strada e sbloccare la skin Rubino Ombra gratis

Confermando i leak delle ultime settimane, sull'Epic Games Store è arrivato il primo bundle gratuito in esclusiva per la versione PC di Fortnite Capitolo 2. Scopriamo insieme come fare per riscattare il pacchetto e sbloccare tutte le ricompense al suo interno.

Il bundle, che prende il nome di "Ombre di strada", può essere riscattato esclusivamente sulla versione PC del battle royale di Epic Games. Non temete però, dal momento che la versione PC del gioco serve solo per sbloccare il pacchetto, ma le sfide possono essere completate su qualsiasi altra piattaforma grazie al cross-save e, ovviamente, la skin può essere indossata ovunque. Questo significa che se non avete un PC in grado di far girare il gioco potete utilizzare il PC di un amico per effettuare il login, accedere al negozio oggetti e riscattare al costo di 0 euro il bundle. Vi suggeriamo in ogni caso di provare ad installare ugualmente il gioco sul vostro PC, dal momento che il riscatto può avvenire dei menu ed è improbabile che anche un computer datato fatichi a gestire il menu principale del free to play. Una volta aggiunto il pacchetto al vostro account, dovrete completare delle semplici sfide per poter ottenere tutti i contenuti del DLC gratuito.

Ecco di seguito l'elenco completo delle sfide e qualche consiglio su come superarle rapidamente:

Gioca con gli amici (0/5) - Ricompensa: Dorso decorativo "Borsa Blackout"

Questa sfida non è difficile, dal momento che chiede di avviare cinque diverse partite con almeno un amico nella lobby. Invitate quindi un altro giocatore (magari qualcuno che deve completare la stessa sfida) e avviate cinque partite per ricevere questa prima ricompensa gratis.

Sopravvivi agli avversari (0/500) - Ricompensa: Deltaplano "Ombra del cielo"

Il modo più veloce per completare questa sfida è continuare a giocare partite in Solo, magari nascondendosi in un cespuglio e aspettando che vengano eliminati numerosi giocatori. Nel giro di 6 o 7 partite dovreste riuscire a portare a termine la missione.

Infliggi danni agli avversari (0/1.000) - Ricompensa: Strumento da raccolta "Affetta ombre"

Questa sfida è molto semplice, soprattutto se si avvia una partita in modalità Rissa a Squadre, dove è possibile trovare molte armi leggendarie o epiche con le quali eliminare numerosi avversari. Con l'arma giusta dovreste riuscire a completare la missione in una o due partite.

Completa gli incarichi Rubino Ombra (0/3) - Ricompensa: Costume "Rubino Ombra"

Per completare l'ultima sfida e sbloccare la skin gratis sia in Fortnite Capitolo 2 Stagione 6 che in Fortnite Salva il Mondo non occorre fare altro che portare a termine tutti gli incarichi elencati sopra.

Va precisato che il pacchetto non resterà nel negozio per sempre e potrà essere sbloccato gratuitamente entro e non oltre il prossimo 18 giugno 2021.

