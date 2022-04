Fortnite: come ottenere deltaplano e spray gratis con le Prove Zero Costruzioni

A pochi giorni dal lancio della modalità Zero Costruzioni di Fortnite Capitolo 3 Stagione 2, la quale sta avendo un certo successo tra i giocatori, Epic Games ha dato il via ad una simpatica iniziativa grazie alla quale i giocatori della nuova modalità possono ottenere numerose ricompense gratuite.

L'iniziativa in questione prende il nome di Prove Zero Costruzioni ed è molto simile a quella che abbiamo visto in concomitanza con l'arrivo di Naruto nel battle royale. Tutto ruota intorno ad un sito creato dal team di sviluppo che permette ai giocatori di accumulare punti e sbloccare i premi gratis. Se volete prendere parte anche voi alle Prove Zero Costruzioni, dovete innanzitutto effettuare l'accesso con le vostre credenziali Epic Games (assicuratevi che l'account sia associato alle vostre piattaforme di gioco principali) sul portale ufficiale dell'iniziativa e cliccate sul tasto per partecipare all'evento a tempo.

A questo punto non occorre fare altro che completare l'obiettivo del giorno accumulando punti: il Giorno 1, ad esempio, mette in palio uno spray a chi elimina almeno un giocatore entro le ore 6:01 di domani e il deltaplano "Fenditerra Incrementato" a chi riesce ad effettuare 30 eliminazioni nella modalità senza costruzioni. Ogni giorno la ricompensa in palio sarà diversa e il quarto giorno sarà possibile ottenere senza particolari sforzi tutte quelle precedenti. Ogni giorno sarà sempre disponibile la sfida secondaria grazie alla quale potrete sbloccare il deltaplano, così da non perdervi la ricompensa esclusiva.

Ecco di seguito il calendario completo degli oggetti gratuiti:

Giorno 1 (6 aprile 2022): spray estetico "Sone Mitraglietta" e il deltaplano "Fenditerra Incrementato"

Giorno 2 (7 aprile 2022): spray estetico e il deltaplano "Fenditerra Incrementato"

Giorno 3 (8 aprile 2022): spray estetico "Concentrazione in Volo" e il deltaplano "Fenditerra Incrementato"

Giorno 4 (9 aprile 2022): spray estetico "Colpo Speranzoso" e il deltaplano "Fenditerra Incrementato"

Giorno 5 (10 aprile 2022): tutti gli spray "Pronti al Combattimento" e il deltaplano "Fenditerra Incrementato"

Va precisato che tutte le sfide proposte in questo mini-evento riguardano esclusivamente le modalità Zero Costruzioni in singolo, coppie, terzetti e squadre: qualunque obiettivo completato in altre modalità non verrà quindi conteggiato. Potrete inoltre consultare il sito web ufficiale per controllare i progressi della sfida.

