Fortnite: come ottenere deltaplano, zaino e piccone gratis con le sfide di Halloween

Con l'aggiornamento di questa mattina, Epic Games ha ufficialmente dato il via a Fortnite L'Incubo, ovvero l'evento di Halloween che torna puntuale anche nel 2022. Ad accompagnare l'iniziativa troviamo anche le immancabili sfide che mettono in palio un intero set di oggetti gratis. Scopriamo insieme come ottenerle tutte.

Ecco di seguito l'elenco completo delle missioni di Fortnitemares:

Giorno 1

Balla su un altare per ottenere gli Artigli Ululanti - Ricompensa: 15.000 Punti Esperienza

Colpisci un avversario mentre Fiuto del Lupo è attivo - Ricompensa: 15.000 Punti Esperienza

Giorno 2

Sconfiggi Inkuisitor a Timpani Terribili - Ricompensa: 15.000 Punti Esperienza

Cerca forzieri a Timpani Terribili, all'Albero della Realtà o a Knowby Cabin - Ricompensa: 15.000 Punti Esperienza

Giorno 3

Balla con Punk Cromo - Ricompensa: 15.000 Punti Esperienza

Ottieni il Pretzel Punto Zero - Ricompensa: 15.000 Punti Esperienza

Giorno 4

Scava e ottieni Tablati Inquietanti in una sola partita - Ricompensa: 15.000 Punti Esperienza

Caccia Zombi o Polli Zombi - Ricompensa: 15.000 Punti Esperienza

Giorno 5

Compra un fucile pesante da Ash Williams - Ricompensa: 15.000 Punti Esperienza

Danneggia avversari con un fucile pesante a Timpani terribili, Knowby Cabin o Willow's Haunt - Ricompensa: 15.000 Punti Esperienza

Giorno 6

Rompi un campanello per fare uno scherzetto (o un dolcetto) - Ricompensa: 15.000 Punti Esperienza

Distruggi decorazioni spaventose - Ricompensa: 15.000 Punti Esperienza

Giorno 7

Compra oggetti da Leader Squadra Ineubi - Ricompensa: 15.000 Punti Esperienza

Distruggi oggetti con il Lanciazucche - Ricompensa: 15.000 Punti Esperienza

Giorno 8

Sconfiggi Willow a Willow's Haunt - Ricompensa: 15.000 Punti Esperienza

Lancia dolci da veicolo - Ricompensa: 15.000 Punti Esperienza

Giorno 9

Leggi diversi epitaffi - Ricompensa: 15.000 Punti Esperienza

Distruggi zucche con un'arma a distanza - Ricompensa: 15.000 Punti Esperienza

Giorno 10

Ottieni velocità extra con un dolce - Ricompensa: 15.000 Punti Esperienza

Lancia un Pizza Party a Timpani Terribili o a Willow's Haunt - Ricompensa: 15.000 Punti Esperienza

Giorno 11

Balla vicino ad un falò acceso di notte - Ricompensa: 15.000 Punti Esperienza

Giorno 12

Balla da cromato a Timpani Terribili, a Knowby Cabin o Willow's Haunt - Ricompensa: 15.000 Punti Esperienza

Balla entro 20 metri per 8 secondi da un altro giocatore - Ricompensa: 15.000 Punti Esperienza

Giorno 13

Balla con un personaggio per 10 secondi - Ricompensa: 15.000 Punti Esperienza

Ottieni un travestimento oggetto da un personaggio - Ricompensa: 15.000 Punti Esperienza

Giorno 14

Salta mentre hai bassa gravità ottenuta da un dolcetto - Ricompensa: 15.000 Punti Esperienza

Vola con un Pollo zombi - Ricompensa: 15.000 Punti Esperienza

Obiettivi bonus

Completa 5 sfide - Ricompensa: La fine di tutto (deltaplano)

Completa 13 sfide - Ricompensa: Gabbia cromo (dorso decorativo)

Completa 25 sfide - Ricompensa: Obliteratore (strumento da raccolta)

Va precisato che l'evento Fortnitemares avrà una durata di due settimane e terminerà quindi il 1 novembre 2022 alle ore 8:00 del fuso orario italiano. Completando le sfide con costanza, potrete ottenere tutte e tre le ricompense già dal Giorno 13, nel quale verranno pubblicati gli incarichi numero 25 e 26. In ogni caso non dovreste avere particolari problemi nel portare a termine quotidianamente le missioni, visto che le richieste di ciascuna di esse sono alla portata di tutti e non richiedono azioni complesse.

Avete già dato un'occhiata a tutti i dettagli sull'evento web Fortnite Escape Room L'Incubo, utile per sbloccare altre ricompense gratuite?