Fortnite: come ottenere il dorso decorativo Ali al Neon gratis

Tra sabato 9 maggio e lunedì 11 maggio i giocatori di Fortnite Stagione 2 possono ottenere gratuitamente il dorso decorativo Ali al Neon, un backpack che reagisce a tempo di musica! In questa mini-guida vi spieghiamo come sbloccarlo, in modo da non lasciarvi sfuggire l'occasione.

Il dorso decorativo Ali al Neon è la ricompensa perfetta da sfoggiare al nuovo concerto con Dillon Francis, Steve Aoki e deadmau5, evento che avrà luogo in Fortnite venerdì 8 maggio alle 03:00 del mattino ora italiana. Questo backpack reagirà a ritmo di musica, e quale momento migliore per indossarlo in compagnia degli altri giocatori?

Come sbloccare il dorso decorativo Ali al Neon in Fortnite

Ottenere il dorso decorativo Ali al Neon è molto semplice. Tutto quello che dovete fare, infatti, è accedere a Fortnite con il vostro account tra le 00:00 di sabato 9 maggio e le 16:00 di lunedì 11 maggio. Vi basterà effettuare il log-in una sola volta entro questa finestra temporale, e vi ritroverete il dorso decorativo Ali al Neon nel vostro armadietto.

Una ricompensa completamente gratuita che vale la pena riscattare: ricordiamo che avrete tempo solo fino alle 16:00 italiane di lunedì 11 maggio! Con l'occasione parteciperete al nuovo concerto di Dillon Francis, Steve Aoki e deadmau5, alla luce del successo riscosso dal concerto Astronomical di Travis Scott?