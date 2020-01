Fortnite: come ottenere Encomi da Specialista d'Armi infliggendo danni con armi

Dopo avervi spiegato come ottenere le medaglie superstite d'argento, in questa mini-guida alle missioni Rimedio vs Tossina di Fortnite vi mostriamo come ottenere gli encomi da specialista d'armi infliggendo danni ai nemici con le armi.

Come si ottengono gli encomi da specialista d'armi? Quanti danni bisogna infliggere? È necessario utilizzare delle specifiche tipologie di armi? Ve lo spieghiamo di seguito, dicendovi tutto quello che c'è da sapere per completare la sfida in questione.

Come ottenere gli Encomi da Specialista d'Armi infliggendo danni con 5 armi

Per completare questa missione dovete ottenere 5 encomi da specialista d'armi infliggendo danni agli avversari con 5 tipologie di armi differenti.

Potete ottenere un encomio con ogni tipologia di armi, infliggendo con queste ultime una certa quantità di danni. Di seguito riportiamo una tabella con i danni da infliggere con ogni tipologia di arma per ottenere il relativo encomio da specialista d'armi:

Specialista di Fucili d'Assalto : infliggi 250 danni

: infliggi 250 danni Specialista di Fucili a Pompa : infliggi 250 danni

: infliggi 250 danni Specialista di Mitragliette SMG : infliggi 150 danni

: infliggi 150 danni Specialista di Fucili di Precisione : infliggi 150 danni

: infliggi 150 danni Specialista di Pistole : infliggi 150 danni

: infliggi 150 danni Specialista di Esplosivi: infliggi 200 danni

Per portare a termine la missione, dunque, non vi resta che ottenere 5 encomi da specialista d'armi utilizzando 5 tipologie di armi differenti. Naturalmente potrete completare la sfida anche nell'arco di più partite, giocando eventualmente anche nella modalità Rissa a Squadre.

