Fortnite: come ottenere il fucile Amban e il Jetpack eliminando il Mandaloriano

Con l'arrivo della Stagione 5 di Fortnite Capitolo 2 non è solo stata stravolta parte dell'isola, ma è anche arrivato un nuovo e pericoloso boss che i giocatori più abili possono provare ad eliminare per avere un vantaggio in partita: il Mandaloriano.

Il pericoloso cacciatore di taglie protagonista della serie disponibile su Disney+ è infatti un nuovo boss che si aggira in una specifica area della mappa, ovvero nei dintorni della sua navicella spaziale. Per trovare questo personaggio non dovete far altro che recarvi poco più a sud del Colosseo Colossale, l'arena quadrata nell'area desertica della mappa. Vedrete una grossa navicella spaziale distrutta e incastrata parzialmente nella sabbia con un personaggio che cammina nei pressi del relitto: si tratta proprio del vostro bersaglio. Trattandosi di un'area aperta vi suggeriamo di non attaccarlo a testa bassa ma di approcciarvi al nemico nel modo più cauto possibile. Il modo migliore per eliminare Mando è quello di armarsi di fucile di precisione o fucile d'assalto e sparargli in testa un proiettile alla volta mentre ci si ripara dietro uno dei grossi cristalli viola nell'area del Punto Zero. In questo modo potrete evitare i letali proiettili del suo fucile da cecchino, che spara molto lentamente ma è in grado di eliminare con un paio di colpi. Continuate a sparare subito dopo che fa fuoco con l'arma fino ad eliminarlo, così da raggiungere l'area in cui ci ha lasciato le penne per raccogliere ben due oggetti mitici: il Jetpack del Mandaloriano e il fucile di precisione Amban.

Se state facendo fatica a trovare il luogo in cui è possibile reperire questo boss, vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra guida su come raggiungere la Razor Crest in Fortnite Stagione 5, all'interno della quale trovate le coordinate esatte del Mandaloriano utili a completare un'altra sfida settimanale.