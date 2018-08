Fortnite: come ottenere gratis l'emote Boogiedown attivando l'autenticazione a due fattori

Epic Games ha invitato i giocatori di Fortnite a rafforzare la sicurezza del proprio account attivando l'autenticazione a due fattori, così facendo sarà possibile non solo rendere più difficile l'accesso al proprio profilo da parte di malintenzionati ma anche ottenere l'emote esclusiva Boogiedown, non ottenibile in altro modo.

"L'autenticazione a due fattori (2FA) può essere utilizzata per aiutarti a proteggere il tuo account da accessi non autorizzati, tramite la richiesta di un codice di sicurezza in fase di registrazione. Attualmente, l'autenticazione a due fattori supporta l'uso di un metodo di autenticazione tramite app Authenticator o tramite indirizzo e-mail. Una volta che avrai scelto l'autenticazione a due fattori, ti verrà chiesto di inserire il codice dal tuo metodo di autenticazione a due fattori preferito per poter eseguire l'accesso al tuo account. In seguito all'attivazione di questa funzionalità ti verrà richiesto il codice a due fattori al primo accesso, se utilizzi un nuovo dispositivo, se sono passati 30 giorni dal tuo ultimo accesso o se hai cancellato di recente i cookie del browser."

Fortnite: come impostare l'autenticazione a due fattori

In Impostazioni Account clicca su Password e Sicurezza per visualizzare le tue impostazioni di sicurezza. Nella scheda Autenticazione a Due Fattori clicca su Attiva l'App Authenticator o Abilita Autenticazione Email. Se preferisci utilizzare un'app di autenticazione per la verifica a due fattori, eccone alcune molto comuni che puoi trovare nel negozio del tuo dispositivo: Google Authenticator, LastPass Authenticator, Microsoft Authenticator e Authy. Ricordati che nessuno è autorizzato a chiedere la password del tuo account Epic, neanche Epic stessa, dunque ignora qualsiasi email a riguardo, si tratta solamente di phishing finalizzato al furto di account.

Una volta attivata l'autenticazione a due fattori sul proprio account Epic, riceverete l'esclusiva Emote Boogiedown da utilizzare in Fortnite Battaglia Reale.