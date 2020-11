Fortnite: come ottenere gratis il piccone Ascia Revival

Oggi pomeriggio sono stati diffusi da Epic Games tutti i dettagli sulle versioni PlayStation 5 e Xbox Series X di Fortnite Capitolo 2, che arriveranno gratuitamente nel corso della prossima settimana e porteranno una serie di migliorie dal punto di vista tecnico e non solo. Per celebrare questo evento, il team di sviluppo farà un dono a tutti.

Epic Games ha infatti deciso di donare a tutti i giocatori un oggetto molto particolare che farà la felicità di qualsiasi appassionato di Fortnite "Capitolo 1", ovvero l'Ascia Revival. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, si tratta del primissimo piccone default introdotto nel battle royale e che molti rimpiangono ancora oggi, dal momento che con il debutto di Fortnite Capitolo 2 gli sviluppatori hanno modificato in maniera permanente sia le skin che il piccone di base, ovvero quelli in dotazione a qualsiasi giocatore che scarica il gioco su PC, console o dispositivi mobile. Se siete anche voi affezionati all'oggetto e non vedete l'ora di aggiungerlo al vostro armadietto di Fortnite, sappiate che per ottenerlo non dovete fare alcuno sforzo. L'Ascia Revival sarà infatti disponibile per tutti i giocatori nel periodo compreso tra mercoledì 4 novembre 2020 (ovvero dopodomani) e il 15 gennaio 2021. Stando a quanto dichiarato dagli sviluppatori, per ottenere l'esclusivo strumento da raccolta occorrerà riscattarlo dal negozio di gioco nell'apposita sezione che verrà aggiunta all'inizio della promozione e che solo su PlayStation 4 e PlayStation 5 andrà aggiunto alla raccolta tramite una transazione gratuita sul PlayStation Store.

In attesa che la prossima settimana faccia il proprio debutto l'upgrade gratuito del battle royale, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare tutti i consigli su come completare le sfide segrete "Pulizia Taniche" e "Fuga" in Fortnite Capitolo 2 Stagione 4.