Fortnite: come ottenere gratis la skin di TheGrefg

Il celebre streamer e content creator spagnolo TheGrefg sta per approdare ufficialmente in Fortnite Capitolo 2 con un set di oggetti facente parte della Serie d'Icone. Ad accompagnare il lancio della skin ci sarà anche un torneo grazie al quale i giocatori potranno accaparrarsi alcuni oggetti del set in maniera completamente gratuita.

Il torneo prenderà il nome di "Il Pavimento è Lava di TheGrefg" e permetterà ai giocatori di competere in squadre da quattro il 14 gennaio 2021 e da soli il 15 gennaio 2021 in una MAT esclusiva. Le regole di questa modalità sono molto semplici e sono le stesse per entrambe le tipologie di torneo:

Tutte le armi da fuoco saranno sostituite da una fiocina con colpi illimitati e da armi esplosive

La fiocina infinita infligge un solo punto danno ai giocatori ma 150 alle strutture

Quando si impugna lo strumento da raccolta ci si muove più rapidamente e si hanno maggiori probabilità di evitare la lava

Ecco quali sono le posizioni della classifica dell'evento in singolo che permetteranno di ricevere gratuitamente emote e piccone della serie Icone "TheGrefg" nel gioco:

Europa: 1° - 3200°

NA Est: 1° - 2000°

NA ovest: 1° - 800°

Brasile: 1° - 800°

Asia: 1° - 400°

Oceania: 1° - 400°

Medio Oriente: 1° - 400°

Questa è invece la classifica dei premi per chi competerà nella sfida a squadre:

Europa: 1° - 800°

NA Est: 1° - 500°

NA ovest: 1° - 200°

Brasile: 1° - 200°

Asia: 1° - 100°

Oceania: 1° - 100°

Medio Oriente: 1° - 100°

In base alla competizione alla quale prenderete parte, otterrete punti in base alla posizione raggiunta al termine della partita e avrete un numero limitato di match ai quali partecipare durante l'evento. Sul sito ufficiale potete consultare il regolamento nel quale vengono spiegati tutti i dettagli sul sistema di assegnazione dei punti nella competizione per singoli e a squadre.

Vi ricordiamo che il set della celebrità conterrà i seguenti oggetti:

Costume TheGrefg (costume reattivo: diventa rosso ed elettrificato giocando)

Il piccone ispirato ai controller Bastone del controllo

La composizione di sfere Sfere del potere

L'emote Squadra sovrintendente

Nel caso in cui non doveste riuscire a classificarvi in una posizione abbastanza alta nelle competizioni, sappiate che potrete acquistare gli oggetti del set in un unico bundle o singolarmente nel negozio oggetti a partire da domenica 17 gennaio alle 01:00 ora italiana.

