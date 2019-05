Fortnite: come ottenere gratuitamente 105 VBuck da Pietralegno e Tavolaccia

Vi mancano solo pochi V-Buck per acquistare la nuova skin Takara in Fortnite Battaglia Reale? Allora seguite i nostri consigli per completare le missioni del gioco e accumulare almeno 105 gettoni da spendere poi nel negozio oggetti.

Prima di cominciare con l'elenco delle allerte odierne, vi invitiamo a completare tutte le missioni entro le ore 2:00 di questa notte, ora nella quale avverrà il solito reset giornaliero che spazzerà via le attuali missioni. Ovviamente tutte le missioni avviate prima di quell'ora e completate dopo vi consentiranno di ottenere i V-Buck e tutte le altre ricompense.

Ecco di seguito le allerte di oggi, 31 maggio 2019:

Pietralegno

Combatti la Tempesta, Periferia (Livello Casa Base consigliato 9) - 25 V-Buck, Punti Esperienza Progetti, Punti Esperienza Superstiti, Oro stagionale, 50 Biglietti Estate

Tavolaccia

Cavalca il fulmine, Periferia autunnale (Livello Casa Base consigliato 19) - 30 V-Buck, Punti Esperienza Superstiti X2, Oro stagionale, 52 Biglietti Estate

Per massimizzare il quantitativo di V-Buck ottenuti vi suggeriamo di accorpare alle due missioni di sopra anche l'incarico giornaliero, che vi garantirà ulteriori 50 V-Buck. Se siete stati abbastanza fortunati da ricevere uno dei tre incarichi di Montespago, Vallarguta o Tavolaccia potreste inoltre ottenere 60, 75 o 100 V-Buck portando a termine 3 diverse missioni in una di queste aree avanzate.

Nonostante le missioni del giorno siano di livello basso e quindi accessibili praticamente ad ogni giocatore, vi ricordiamo che creando una lobby privata potrete farvi aiutare dai vostri amici e affrontare missioni altrimenti inaccessibili. Per fare ciò vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici".

Sapevate che un giocatore ha ideato un nuovo consumabile di Fortnite che rende il personaggio temporaneamente resistente alla tempesta? Pare inoltre che Ninja abbia particolarmente apprezzato l'arrivo della Mitraglietta a Raffica, capace secondo lo streamer di stravolgere il meta. Vi ricordiamo infine che prossimamente è possibile che arrivi nel gioco un evento crossover Fortnite X Godzilla e il misterioso occhio apparso a Picco Polare potrebbe appartenere alla leggendaria creatura. Che l'evento stia per introdurre gli scontri con i boss in Fortnite?