Fortnite: come ottenere gratuitamente 120 V-Buck (29 maggio 2019)

Anche oggi su Fortnite Salva il Mondo sono arrivate nuove missioni che permettono di ottenere senza particolari sforzi un discreto quantitativo di V-Buck.

Al solito, prima di procedere con l'elenco delle missioni di oggi vi ricordiamo che avrete tempo fino alle ore 2:00 di questa notte per poter portare a termine le due allerte e aggiungere un totale di 70 V-Buck al vostro portafoglio virtuale.

Ecco di seguito le allerte di oggi:

Tavolaccia

Cavalca il fulmine, Città autunnale (Livello Casa Base consigliato 123) - 30 V-Buck, Punti Esperienza Eroe X2, Oro stagionale, 55 Biglietti Estate

Montespago

Evacua il rifugio, Lungolago (Livello Casa Base consigliato 108) - 40 V-Buck, Punti Esperienza Superstiti, Fulmine in bottiglia, Oro stagionale, 122 Biglietti Estate

Il consiglio che vi diamo è come sempre quello di combinare il completamento delle due missioni elencate sopra con l'incarico giornaliero, in modo da ottenere in totale almeno 120 V-Buck. Con un po' di fortuna potreste anche avere tra gli obiettivi giornalieri delle missioni da 60, 75 o 100 V-Buck, le quali richiedono il completamento di 3 missioni nelle aree di Tavolaccia, Vallarguta o Montespago. Se il vostro livello è troppo basso per completare una delle missioni vi consigliamo di farvi aiutare da uno o più amici tramite le lobby private. Per ignorare i limiti di livello potete invitare nel vostro gruppo fino a 3 amici e, dal menu a tendina in alto a destra, impostare la Privacy Gruppo su "Solo Amici".

