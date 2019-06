Fortnite: come ottenere gratuitamente 75 V-Buck (1 giugno 2019)

Per vostra fortuna anche le allerte di oggi di Fortnite Salva il Mondo vi consentiranno di mettere da parte qualche V-Buck e, magari, raggiungere la cifra necessaria ad acquistare la vostra skin preferita nel negozio oggetti della Battaglia Reale.

La missioni del giorno, che andrà completata entro le ore 2:00 di questa notte, è la seguente:

Pietralegno

Cavalca il fulmine, Foresta (Livello Casa Base consigliato 15) - 25 V-Buck, Punti Esperienza Eroe, Pura goccia di pioggia, Oro stagionale, 50 Biglietti Estate

Vi suggeriamo come sempre di approfittare di questa missione per completare anche l'incarico giornaliero da 50 V-Buck, in modo da portare almeno a 75 V-Buck la somma di gettoni ottenuta nell'arco della giornata odierna. Al solito date un'occhiata alle varie giornaliere (ne potete tenere un massimo di tre contemporaneamente) per scoprire se siete stati abbastanza fortunati da ricevere quelli da 60, 75 o 100 V-Buck che richiedono il completamento di tre diverse missioni a Tavolaccia, Vallarguta o Montespago.

L'allerta del gioco è di livello piuttosto basso, ma nel caso fosse impossibile accedervi potete sempre creare una lobby privata per farvi aiutare dai vostri amici. Per creare una partita privata e ignorare i limiti di livello vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce relativa alla privacy e impostarla su "Solo Amici".

In attesa di scoprire le allerte di domani, vi ricordiamo che con il prossimo aggiornamento di Fortnite Battaglia Reale arriverà anche un depotenziamento per l'Arco Esplosivo. Nel negozio oggetti di oggi è inoltre di nuovo possibile acquistare le skin dei calciatori di Fortnite, arrivate giusto in tempo per la finale di Champions League.