Fortnite: come ottenere gratuitamente 80 V-Buck (22 maggio 2019)

Anche oggi le numerose allerte di Fortnite Salva il Mondo si sono aggiornate e, per fortuna, i giocatori del titolo Epic Games possono completare diverse missioni e ottenere un massimo di 80 V-Buck.

Prima di lasciarvi all'elenco di missioni di oggi, vi ricordiamo che avete tempo fino alle ore 2:00 di questa notte per ottenere i V-Buck delle allerte e non avete limitazioni particolari nel caso in cui fossero attivi più missioni dello stesso tipo. Con l'arrivo della Stagione 9 sono infatti stati apportati numerosi cambiamenti e, a differenza degli scorsi mesi, è ora possibile ottenere tutti i gettoni disponibili con le allerte.

Ecco di seguito le missioni di oggi:

Pietralegno

Cavalca il fulmine, Periferia (Livello Casa Base consigliato 19) - 30 V-Buck, Punti Esperienza Superstiti X2, Oro stagionale, Biglietti Estate

Se poi 30 V-Buck per voi non sono abbastanza, il consiglio è quello di completare anche l'incarico giornaliero (ne potete tenere un massimo di 3 contemporaneamente) per ottenere altri 50 V-Buck. Con un po' di fortuna potrebbero esservi anche stati assegnati degli incarichi speciali da 60, 75 o 100 V-Buck che richiedono il completamento di 3 missioni a Tavolacci, Vallarguta o Montespago.

Nel caso in cui il vostro livello fosse più basso di quello della missione, potete sempre farvi accompagnare da un vostro amico in una partita privata. Per creare una lobby privata basta aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce Privacy Gruppo e impostarla su Solo Amici. In questo modo non giocherete con altri giocatori trovati tramite matchmaking e i limiti di livello verranno ignorati.

