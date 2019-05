Fortnite: come ottenere gratuitamente 80 V-Buck (30 maggio 2019)

Siete a corto di V-Buck e avete bisogno di aggiungerne qualcuno al vostro portafoglio virtuale? Allora siete nel posto giusto, dal momento che le nuove allerte del giorno in Fortnite Salva il Mondo vi permetteranno di ottenere circa 80 dei preziosi gettoni.

Prima di iniziare vi ricordiamo come sempre che queste missioni sono a tempo e vanno completate prima delle ore 2:00 di questa notte, quando avverrà il solito reset giornaliero. Nel caso in cui doveste avviare una partita a pochi secondi dal reset avrete comunque la possibilità di portarla a termine e ottenere tutte le ricompense.

Ecco di seguito le missioni del giorno:

Tavolaccia

Combatti la Tempesta, Lungolago (Livello Casa Base consigliato 19) - 30 V-Buck, Punti Esperienza Eroe, Punti Esperienza Superstiti, Oro stagionale, 52 Biglietti Estate

Al solito potete approfittare di queste missioni per completare in contemporanea anche uno o più incarichi giornalieri (ne potete tenere attivi al massimo tre). Ciascuna di queste missioni, spesso molto semplici da completare, vi permettono di ottenere almeno 50 V-Buck. Esistono infatti degli incarichi speciali da 60, 75 e 100 V-Buck che richiedono di completare tre diverse missioni a Tavolaccia, Vallarguta o Montespago.

Nel caso in cui una delle missioni da affrontare sia di livello troppo alto per la vostra Casa Base, vi suggeriamo al solito di farvi accompagnare da uno o più amici per completarla agilmente. Per creare una lobby privata e ignorare così i limiti di livello vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra e, sotto la voce relativa alla privacy, impostare su "Solo Amici".

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che sul negozio oggetti di Fortnite è tornato oggi il set Half Court, dedicato al basket. Sapevate inoltre che con l'ultimo aggiornamento è stata introdotta la Mitraglietta a Raffica, che ha preso il posto di quella silenziata?