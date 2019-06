Fortnite: come ottenere 85 V-Buck gratis il 3 giugno su Vallarguta

Volete acquistare le skin Angeli e Demoni di Fortnite Battaglia Reale e vi mancano pochissimi V-Buck per poterli acquistare? Allora seguite i nostri consigli e in una manciata di minuti potrete ottenere ben 85 V-Buck nella modalità cooperativa Salva il Mondo.

La missione del giorno, che come sempre potrà essere portata a compimento entro le ore 2:00 di questa notte, è la seguente:

Vallarguta

Ripara il rifugio, Periferia autunnale (Livello Casa Base consigliato 58) - 35 V-Buck, Punti Esperienza Progetti X2, Oro stagionale, 92 Biglietti Estate

Al solito è consigliabile abbinare all'allerta del giorno anche l'Incarico Giornaliero, grazie al quale potrete ottenere almeno altri 50 V-Buck. È infatti possibile tenere attivi fino a 3 missioni del giorno e, con un po' di fortuna, il sistema potrebbe assegnarvene una da 60, 75 o 100 V-Buck, ovvero quelle che richiedono il completamento di 3 diverse missioni a Tavolaccia, Vallarguta o Montespago.

Se la missione di oggi è ambientata in un'area di livello troppo alto per voi potete sempre chiedere ad un amico di aiutarvi, in modo tale da completarla anche se vi risulta inaccessibile. Per farlo dovrete creare una lobby privata invitando i vostri amici nel party e, tramite il menu a tendina in alto a destra, impostare la Privacy su "solo amici". Così facendo i limiti di livello saranno ignorati e a partecipare alla partita saranno solo i membri della vostra squadra.

Sapevate che è appena stata ufficializzata la Xbox One S viola in bundle con il set Dark Vertex e 2000 VBucks? Vi ricordiamo inoltre che l'evento Fortnite X Jordan terminerà tra poche ore e avete pochissimo tempo per portare a termine le sfide con i vari skateboard come ricompensa.