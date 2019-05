Fortnite: come ottenere gratuitamente 90 V-Buck (24 maggio 2019)

Il nuovo reset giornaliero di Fortnite Salva il Mondo è avvenuto qualche ora fa e, fortunatamente, anche oggi ci è data la possibilità di mettere da parte una piccola quantità di V-Buck da poter spendere successivamente nel negozio oggetti della Battaglia Reale.

Prima di lasciarvi all'elenco di missioni, va specificato che sarà possibile completarle solo ed esclusivamente fino alle ore 2:00 di questa notte e non oltre. Iniziando la missione anche solo un secondo prima potrete comunque completarla ed ottenere tutte le ricompense. A differenza delle scorse stagioni, questa volta non vi sono limiti al numero di allerte giornaliere che è possibile completare, quindi non dovrete preoccuparvi di nulla.

Ecco di seguito le missioni del giorno:

Montespago

Recupera i dati, Città Fantasma (Livello Casa Base consigliato 82) - 40 V-Buck, Punti Esperienza Progetti, RIVANTAGGIO!, Oro stagionale, 112 Biglietti Estate

Come sempre potete aggiungere alle vostre scorte altri 50 V-Buck completando l'incarico giornaliero. Il consiglio è sempre quello di sfruttare la stessa missione per completare quanti più incarichi possibili (ne potete tenere al massimo tre). Nel caso in cui uno dei vostri incarichi giornalieri non dovesse piacervi, potete inoltre effettuare un cambio proprio come avviene con le sfide della Battaglia Reale. Con un po' di fortuna potreste trovare gli incarichi di Tavolaccia, Vallarguta o Montespago che permettono di ottenere rispettivamente 60, 75 o 100 V-Buck completando 3 diverse missioni in un'area specifica.

Se il livello dell'allerta è troppo alto per voi, potete affrontare la missione in compagnia di un amico di livello più alto. Per creare una lobby privata vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra e impostare la privacy del gruppo su "Solo Amici", in modo da ignorare qualsiasi limite di livello e avviare una missione senza passare attraverso il matchmaking.

Vi ricordiamo che è appena stata pubblicata una nuova patch di Fortnite che sistema i problemi di localizzazione di Salva il Mondo e quelli dei replay della Battaglia Reale. Avete già letto del possibile arrivo della Mitraglietta Compatta su Fortnite?