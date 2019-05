Fortnite: come ottenere gratuitamente 90 V-Buck (25 maggio 2019)

Vi manca ancora qualche V-Buck per acquistare l'esclusivo pacchetto Fortnite X Jordan? Nessun problema, poiché anche oggi potrete approfittare di nuove allerte in Salva il Mondo e mettere da parte almeno 90 V-Buck senza particolari sforzi.

Prima di elencarvi le missioni vi ricordiamo come sempre che le allerte del giorno saranno valide fino alle ore 2:00 di questa notte e che le missioni avviate anche all'ultimo secondo possono poi essere completate con successo a patto che non usciate dalla partita e non subiate disconnessioni.

Ecco di seguito la missione del giorno:

Montespago

Combatti la Tempesta, Thunder Route 99 (Livello Casa Base consigliato 108) - 40 V-Buck, Punti Esperienza Eroe, STRAVANTAGGIO epico!, Oro stagionale, 122 Biglietti Estate

Il consiglio per ottimizzare i tempi è sempre quello di provare ad abbinare l'incarico giornaliero con le allerte da completare, in modo da aggiungere ai V-Buck della missione anche i 50 V-Buck dell'incarico (potete tenerne attivi un massimo di 3 e sostituirne uno al giorno). Con un po' di fortuna potreste anche ricevere uno degli incarichi giornalieri di Tavolaccia, Vallarguta o Montespago che vi permetteranno di guadagnare rispettivamente 60, 75 o 100 V-Buck portando a termine 3 diverse missioni in una determinata area di gioco.

Se il vostro livello della casa base è troppo basso per la missione potete sempre fare affidamento sull'aiuto di un amico e completare l'obiettivo in una lobby privata. Per avviare una partita privata non dovrete far altro che aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare Privacy Gruppo e cliccare sulla voce "Solo Amici". In questo modo il gioco avvierà la missione senza cercare altri giocatori e ignorerà eventuali limiti di livello.

Avete già dato un'occhiata a suoni e statistiche della Mitraglietta a Raffica, in arrivo con il prossimo aggiornamento settimanale? Un leak ha inoltre svelato l'immagine dietro alcuni dei prossimi Fortbyte, dietro i quali si nascondono il Cubo Kevin e una mostruosa creatura.