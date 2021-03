Fortnite: come ottenere libri di letteratura da Parco Pacifico o Corso Commercio

Anche nel corso della Settimana 2 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 6 è arrivata una particolare missione a base di collezionabili e, questa volta, l'obiettivo dei giocatori consiste nella raccolta di libri in alcuni dei punti d'interesse dell'enorme mappa del battle royale.

Per la precisione, l'obiettivo di questa missione settimanale è ottenere libri di letteratura da Parco Pacifico, Lago Languido o Corso Commercio. Per il completamento della sfida basta raccogliere solo quattro libri nei luoghi indicati, ma in realtà è possibile trovarne molti di più e sta quindi ai giocatori decidere quali sono quelli più comodi da trovare.

Ecco di seguito l'elenco completo con la posizione dei libri di letteratura:

Parco Pacifico: nell'edificio ad ovest, frugando nella libreria al piano terra Parco Pacifico: nella casa marrone a nord-ovest, aprite la prima porta a sinistra e interagite con lo scaffale per ottenere il secondo libro Lago Languido: accedete al garage sotterraneo a sud-ovest ed entrate nella stanza con le scale che portano ai piani superiori. In questa stanza si trova un espositore con numerosi libri con il quale interagire Lago Languido: al piano terra del negozio ad ovest dell'area, il libro si trova sempre in un espositore Corso Commercio: nel negozio di libri ad est, trovate l'oggetto in uno degli espositori

Come al solito vi suggeriamo di completare questa sfida nella modalità Rissa a Squadre, così che nessun avversario possa eliminarvi mentre siete intenti ad interagire con gli scaffali e possiate rapidamente spostarvi da un punto d'interesse all'altro (e magari raccogliere tutti e quattro i libri in un'unica partita).

Prima di lasciarvi al filmato che mostra la posizione esatta di alcuni di questi libri, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la guida con i consigli su come creare un Arco esplosivo meccanico e un Arco meccanico Onda d'urto in Fortnite.