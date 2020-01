Fortnite: come ottenere le Medaglie Superstite d'Argento

Una delle missioni Rimedio vs Tossina di Fortnite Capitolo 2 richiede di ottenere tre medaglie superstite d'argento. In questa mini-guida vi spieghiamo tutto quello che c'è da sapere per ottenerle e portare a termine la missione.

Come suggerisce il nome stesso, le medaglie superstite si ottengono sopravvivendo agli avversari. In che modo si ottengono esattamente, e in quali modalità? Quali sono gli obiettivi da soddisfare per guadagnare le medaglie d'argento? Ve lo spieghiamo di seguito.

Come guadagnare le Medaglie Sopravvivenza d'Argento in Fortnite Capitolo 2

Le medaglie sopravvivenza possono essere guadagnate nelle modalità di Battaglia Reale giocando in singolo, duo o squad. Non è possibile guadagnarle, invece, nelle modalità a tempo limitato. Esistono tre tipologie di medaglie sopravvivenza: bronzo, argento e oro, ottenibili rispettando le seguenti condizioni.

Medaglia sopravvivenza bronzo : concludendo la partita in top 50.

: concludendo la partita in top 50. Medaglia sopravvivenza argento : concludendo la partita in top 25.

: concludendo la partita in top 25. Medaglia sopravvivenza oro: concludendo la partita in top 10.

Per portare a termine la missione avete bisogno di guadagnare 3 medaglie sopravvivenza d'argento. Tutto quello che dovete fare per riuscire nell'intento, dunque, è classificarvi per 3 volte tra i primi 25 giocatori in una modalità Battaglia Reale in singolo, duo o squad,

