Fortnite: come ottenere oggetti estetici gratis guardando video su YouTube

Grazie alla nuova iniziativa dei YouTube drop, i giocatori di Fortnite possono ricevere ricompense gratuite semplicemente guardando contenuti video selezionati inerenti al battle royale. In questa mini-guida vi spieghiamo come farlo, mostrandovi come collegare il vostro account Epic a YouTube.

L'idea di fondo è molto semplice: guardando dei video selezionati di Fortnite su YouTube, sarà possibile ottenere in ricompensa degli oggetti cosmetici gratuiti (chiamati YouTube drop). Per farlo, però, sarà prima necessario collegare il vostro account Epic Games a YouTube.

Come collegare l'account Epic Games a YouTube

Per collegare il vostro account Epic Games a YouTube vi basta seguire questi passaggi:

Accedete a YouTube usando un browser desktop

Aprite la voce "Account" e selezionate "Impostazioni"

Alla sezione "Account collegati", selezionate il vostro account Epic Games (se non ne avete uno, potete crearlo sul sito ufficiale di Epic Games)

Cliccate su "Connetti"

Accedete al vostro account Epic Games

Come ottenere le ricompense guardando video su YouTube

Una volta che avete collegato il vostro account Epic Games a YouTube, per ottenere le ricompense vi basta guardare i video selezionati dallo sviluppatore. Nei prossimi giorni i video in questione coincidono con due eventi di Fortnite previsti entro la seconda metà di luglio. Stiamo parlando della Game Jam Hollywood, durante la quale sedici dei migliori creatori della community si riuniranno per fare squadra e creare giochi inediti, e delle finali della Fortnite World Cup. Ecco il calendario completo delle trasmissioni previste:

25/07 - Prima di Game Jam Hollywood

26/07 - Finali Fortnite World Cup (primo giorno)

27/07 - Finali Fortnite World Cup (secondo giorno)

28/07 - Finali Fortnite World Cup (terzo giorno)

Per ricevere le ricompense sarà sufficiente guardare 20 minuti di Game Jam Hollywood o delle trasmissioni della World Cup. Questi gli oggetti estetici previsti:

25/07 - Spray Game Jam

26/07 - Spray Game Jam

27/07 - Spray World Cup

28/07 - Copertura Linea rossa

Vi consigliamo dunque di collegare il vostro account Epic Games a YouTube, in modo da approfittare di questa nuova iniziativa per ottenere ricompense gratuite nel gioco, anche in vista dei prossimi eventi.

Con l'occasione ricordiamo che la nuova Stagione 10 di Fortnite prenderà il via il prossimo primo agosto, con tante novità in arrivo per il battle royale di Epic Games.