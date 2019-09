Fortnite: come ottenere il Pacchetto Celebrativo PlayStation Plus gratis

Il nuovo Pacchetto Celebrativo PlayStation Plus di Fortnite è ora disponibile gratis su PlayStation 4 e PS4 PRO, scaricabile a costo zero da tutti gli abbonati al servizio PS Plus. Di seguito, i contenuti del pacchetto e i link per il download diretto.

"Scegli un piccone, una copertura, un emoji e uno stendardo che rappresentino la tua Vittoria reale con stile, grazie al Pacchetto celebrativo PlayStation Plus."

Pacchetto Celebrativo PlayStation Plus Gratis

Sono quattro gli oggetti inclusi nel pacchetto, tra cui un piccone, una copertura, una Emoji e uno Stendardo:

Piccone Gemello Pneumatico

Copertura Blu Radioso

Emoji Mazzafrusto

1 Stendardo

Se siete abbonati a PlayStation Plus vi basterà accedere al PlayStation Store e recarvi nell'apposita sezione per scaricare il contenuto, in alternativa potete scaricarlo dal browser cliccando sul link qui sotto:

Il Battle Royale più famoso del mondo in queste settimane è oggetto di numerose polemiche con alcuni streamer in vista che hanno abbandonato Fortnite in attesa di capire cosa abbia in serbo Epic Games per la Stagione 11, al via a metà ottobre. L'addio di Ninja a Twitch sembra aver inciso notevolmente sui numeri del gioco, causando un'effetto a valanga che potrebbe avere ripercussioni negative sulla popolarità di Fortnite a medio e lungo termine.