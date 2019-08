Fortnite: come ottenere il Pass Battaglia della Stagione 10 gratis

Come visto per le season precedenti, anche la Stagione 10 di Fortnite ha introdotto un nuovo Pass Battaglia con ricompense esclusive. In questa guida vi spieghiamo come ottenerlo a costo zero sfruttando il Pass gratuito e giocando a Salva il Mondo.

Il Pass Battaglia della Stagione 10 di Fortnite ha un costo di 950 V-Buck, ma giocando a Salva il Mondo è possibile guadagnare gratuitamente la valuta in-game del gioco completando una serie di incarichi.

Dopo un periodo nel quale Epic Games non ha più pubblicato le utilissime missioni di Fortnite Salva il Mondo che ricompensano il giocatore con i V-Buck gratis, con il lancio della Stagione 10 è torna la possibilità di accumulare la valuta virtuale in modo completamente gratuito.

Come ottenere il Pass Battaglia della Stagione 10 di Fortnite gratis

Completando la missioni e l'incarico giornaliero di Salva il Mondo, i giocatori di Fortnite possono guadagnare almeno 80 V-Buck gratis. Ripetendo l'operazione nel corso dei giorni, man mano che Epic Games aggiunge nuove missioni e incarichi giornalieri, sarà possibile arrivare ad accumulare almeno 950 V-Buck, cifra che può essere investita per acquistare il Pass Battaglia della Stagione 10 di Fortnite senza l'esborso di soldi reali.

Tutto quello che dovete fare, dunque, è controllare di giorno le nuove missioni e i nuovi incarichi giornalieri di Fortnite Salva il Mondo, in modo da accumulare abbastanza V-Buck gratis da utilizzare per l'acquisto del Pass Battaglia della Stagione 10. Per aiutarvi nell'intento, sulle nostre pagine continueremo a pubblicare le mini-guide che vi spiegano come completare le missioni e gli incarichi giornalieri di Salva il Mondo per ottenere la valuta in-game gratis. Nella giornata di ieri, per esempio, vi abbiamo mostrato come guadagnare 80 V-Buck gratis a Tavolaccia.



Sarà inoltre possibile ottenere altri 200 V-Buck progredendo nel Pass gratuito. Avanzando di livello nel Pass gratuito, infatti, riceverete in ricompensa 100 V-Buck dopo aver raggiunto il livello 11, e altri 100 V-Buck dopo aver raggiunto il livello 34.

Ricordiamo che il Pass Battaglia della Stagione 10 vi darà accesso esclusivo a numerose ricompense e alle nuove missioni esclusive.