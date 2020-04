Fortnite: come ottenere il piccone Ascia dei Campioni CCFN

L'Ascia dei Campioni è senza dubbio il piccone più raro e ambito di Fortnite, un autentico simbolo di vittoria e prestigio da sfoggiare al resto della community. In questa mini-guida vi spieghiamo come è possibile ottenerlo partecipando al torneo CCFN.

Il piccone Ascia dei Campioni è un oggetto di gioco riservato esclusivamente ai campioni CCFN in carica di Fortnite. I vincitori del torneo avranno il privilegio di ritrovarsi l'Ascia dei Campioni all'interno del proprio armadietto, e saranno gli unici giocatori al mondo a poterlo usare, almeno fino all'arrivo dei prossimi campioni.

Nessun campione, infatti, resta in carica per sempre. Al termine di ciascuna finale di CCFN, il prestigioso piccone passerà dai vincitori CCFN della stagione precedente ai nuovi campioni, indipendentemente dal formato di CCFN.

Per celebrare i campioni di CCFN precedenti, in questa occasione Epic ha deciso di fare un'eccezione. Al termine del prossimo torneo CCFN su invito, tutti i campioni presenti e passati troveranno l'Ascia dei Campioni nel loro armadietto per la durata di questo evento speciale.

Come ottenere l'Ascia dei Campioni in Fortnite partecipando al torneo CCFN

L'unico modo per ottenere l'Ascia dei Campioni è vincere nel torneo CCFN. Se siete interessati a partecipare alla competizione, vi informiamo che la prossima CCFN su invito partirà sabato 9 maggio e si svolgerà per i tre fine settimana successivi. Epic sta invitando i migliori contendenti di ciascuna regione:

I migliori 100 giocatori dalle finali CCFN di Capitolo 2 - Stagione 2 su PC

I migliori 100 giocatori dalle finali CCFN di Capitolo 2 - Stagione 2 su console/mobile

I migliori 100 giocatori dalle finali CCFN di Capitolo 2 - Stagione 1

I migliori 100 giocatori dalle finali CCFN della Stagione X

Fino a 100 giocatori invitati direttamente da Epic

Vorresti partecipare anche voi? Il 2 maggio partirà una qualificazione open per i giocatori con rango Campione. Altri 100 giocatori da ciascuna regione avranno un'occasione per entrare nella CCFN su invito e gareggiare contro alcuni dei maggiori nomi delle competizioni di Fortnite, così da spartirsi il montepremi da due milioni di dollari.

Questo evento sarà una competizione in singolo, con un nuovo formato di punteggio e distribuirà premi propri ciascuna settimana. Per saperne di più, vi rimandiamo al regolamento CCFN di Fortnite.

Come visto in passato con la Celebration Cup, la CCFN si presenta come una competizione pensata per i migliori giocatori al mondo di Fortnite, con la possibilità di vincere dei premi molto invitanti. Qualcuno di voi è di rango Campione e proverà a partecipare? Fatecelo sapere nei commenti.