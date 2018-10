Fortnite: come ottenere un punteggio di 3 o più in diversi tirassegni

Dopo avervi spiegato come eliminare i nemici nelle Aree Corrotte, in questa mini-guida di Fortnite Battaglia Reale vi mostreremo come completare "Ottieni un punteggio di 3 o più in diversi tirassegni", l'altra sfida difficile inclusa nel Pass Battaglia della Settimana 4.

Per completare questa sfida dovrete colpire almeno tre bersagli nei vari tirassegni disseminati nella mappa di Fortnite Battaglia Reale. L'operazione andrà eseguita cinque volte, su cinque tirassegni differenti: sarà quindi necessario esplorare la mappa e recarsi presso cinque tirassegni diversi, colpendo ogni volta almeno tre bersagli.

Se non ricordate dove si trovano queste postazioni di tiro, vi basta consultare la mappa a fondo pagina in cui abbiamo contrassegnato le cinque location in sono posizionati i vari tirassegni. Ne abbiamo uno a nord-ovest di Sprofondo Stantio, uno presso le Rapide Rischiose, uno a est del Bosco Blaterante, uno a nord del Palmeto Paradisiaco e uno a sud-ovest delle Lande Letali.

Ricordiamo che la "Ottieni un punteggio di 3 o più in diversi tirassegni" è disponibile solo per i possessori del Pass Battaglia, e che una volta completata verrete ricompensati con 10 stelle. Non dimenticate di consultare le altre Guide alle Sfide della Settimana 4: vi abbiamo già spiegato come eliminare i nemici nelle Aree Corrotte e come completare Balla sulla Torre dell'Orologio.