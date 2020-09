Fortnite: come ottenere salute o scudo con la torta di compleanno

Tra le sfide del compleanno di Fortnite Battaglia Reale, disponibili da oggi e attive fino al prossimo giovedì 1 ottobre 2020, sarà possibile mangiare pezzi di torna per ottenere come ricompensa ben 80.000 Punti Esperienza, molto utili se non avete ancora raggiunto il livello 100 del Pass Battaglia.

L'obiettivo della sfida è di recuperare un totale di 50 punti scudo o salute mangiando torta e, dal momento che ogni pezzo permette di recuperare 5 punti, occorre raccoglierne un totale di 10. Per trovare dei pezzi torta da mangiare non dovete far altro che atterrare in prossimità di una delle torte posizionate in giro per la mappa e interagire con le fette che circondano l'oggetto. Vi suggeriamo di affettarvi a raggiungere questi consumabili all'atterraggio, poiché tutti i giocatori si sposteranno verso la torta per recuperare velocemente lo scudo.

Nell'immagine che trovate in calce alla guida potete trovare la mappa con la posizione esatta di tutte le 10 torte sparse per i vari punti d'interesse e presso le quali potrete trovare delle fette da mangiare.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete leggere anche la guida su come ottenere gratis l'emote "Prendi la Torta" del terzo anniversario di Fortnite Capitolo 2.