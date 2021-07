Fortnite: come ottenere la scheda d'accesso di una Guardia OI e interagire con il computer

La Settimana 8 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 7 è iniziata grazie all'arrivo degli incarichi leggendari, i quali resteranno attivi solo per una settimana. Scopriamo insieme come completare quelli relativi alle Guardie OI.

Tra i vari incarichi leggendari di questa settimana troviamo uno che richiede di "raccogliere la scheda d'accesso da una Guardia OI" e uno che ha come obiettivo quello di "interagire con il computer di un Agente OI".

Come raccogliere la scheda d'accesso da una Guardia OI

La prima missione è davvero semplice e non richiede grossi sforzi da parte del giocatore: la scheda d'accesso si può infatti ottenere eliminando una qualsiasi guardia in giro per la mappa, dal momento che l'oggetto viene lasciato cadere al momento della morte. Per questo motivo non esiste un luogo specifico nel quale completare la missione e potete atterrare in un qualsiasi punto d'interesse pattugliato da questi nemici controllati dall'intelligenza artificiale. Se volete avere meno probabilità di incappare in altri giocatori, potrebbe essere un'ottima idea quella di atterrare presso una delle tante stazioni satellitari, raccogliere un'arma e sparare sulla Guardia IO più isolata tra quelle che si aggirano per l'area.

Come interagire con il computer di un Agente OI

La seconda missione a base di bot vuole che si individui uno dei sei terminali delle Guardie OI che si possono trovare esclusivamente in uno dei punti d'interesse della mappa. Sotto Podere Pannocchia si nasconde infatti la base operativa di questi loschi individui e in giro per la struttura sotterranea vi sono sei diversi computer con un monitor a tubo catodico: il vostro obiettivo è semplicemente quello di individuarne uno e di interagirci premendo l'apposito tasto per completare la missione ed ottenere i 30.000 Punti Esperienza come ricompense. Se non sapete come accedere alla struttura, vi ricordiamo che l'entrata è alle spalle del fienile di colore rosso: distruggete la porta di legno con un piccone e scendete le scale per trovare l'entrata.

Avete già letto la nostra guida su come trovare la posizione dei Manufatti Alieni della Settimana 7 di Fortnite Stagione 7?