Fortnite: come ottenere la skin Cavaliere Omega e completare tutte le sue sfide

Nel negozio oggetti di Fortnite è arrivato un bundle che potrebbe far gola a molti giocatori del battle royale gratis. Oltre a contenere l'attesissima skin del Cavaliere Omega, il pacchetto permette anche di scalare ben 28 livelli del Pass Battaglia senza particolari difficoltà. Scopriamo insieme tutti i dettagli sui contenuti del bundle.

Come sbloccare il Cavaliere Omega

Per poter aggiungere il bellissimo costume dell'Omega Knight al vostro armadietto, dovete acquistare il Pacchetto incarichi Scala-livelli, disponibile attualmente nel negozio oggetti al prezzo di 1.200 V-Buck. Il bundle può essere sia acquistato che regalato e al momento della conclusione della transazione, la versione base della skin viene immediatamente aggiunta all'account, invece tutti i restanti contenuti vanno sbloccati tramite il completamento delle sfide.

Come funziona il Pacchetto Scala-Livelli

Come accennato poco sopra, l'acquisto del Pacchetto incarichi Scala-livelli permette di ottenere una gran quantità di contenuti rispetto al prezzo, ma molti degli oggetti inclusi nel bundle vanno sbloccati. Al momento dell'acquisto, infatti, si accede alla sola skin del Cavaliere Omega con l'armatura di colore nero, ma il dorso decorativo, il piccone e lo stile aggiuntivo color oro richiedono il completamento degli incarichi che verranno pubblicati settimanalmente fino alla fine della Stagione 2. Gli incarichi consistono nella raccolta di 28 gettoni, ciascuno dei quali non solo permette di sbloccare i restanti elementi del set, ma anche di salire di un livello del Pass Battaglia. Questo significa che chiunque riuscirà a mettere le mani su ogni singolo gettone, potrà salire anche di ben 28 livelli.

Ecco di seguito la posizione di tutti i gettoni del Pacchetto incarichi Scala-livelli:

Settimana 1

Nei pressi dell'avamposto dei Sette, sulle montagne a nord-ovest di Deposito Truciolandia

Poco più ad est di Crocevia Conici

A nord di Campo Coccole, oltre il fiume

Sull'isolotto ad est rispetto alla statua distrutta di Fondazione, nei pressi di Santuario

Sulle colline a sud di Pinnacoli Pendenti

Nei pressi della piccola struttura a sud-ovest di Boschetto Bisunto

Al centro dell'area compresa tra Santuario, i Jones, Canyon Condominiale e Bobine Brulle

Settimana 2

Nella parte nord-ovest di Stretto Sonnolento

Nella foresta poco più a sud di Caverna di Comando

Presso la curva a metà strada tra Santuario e I Jones

Vicino alla stazione di servizio a nord-est di Bobine Brulle

Lungo la strada tra Bochetto Bisunto e Campo Coccole

A destra rispetto alla collina a nord di Canyon Condominiale

A sud dell'isolotto con le pale eoliche, quello a sud-ovest della mappa

Settimana 3

Sulla montagna a nord di Condotti Confusi

A nord-est de Il Daily Bugle

Nell'avamposto dei Sette sull'isola ad est del Santuario

Presso il lago al centro dell'area tra Crocevia Conici, Santuario e Pinnacoli Pendenti

Presso il cratere a sud-ovest de La Fortezza

Nei pressi del ponte tra Boschetto Bisunto e Bobine Brulle

nord-est di Stazione Sinapsy

Settimana 4

A nord-ovest di Stretto Sonnolento e a nord-est di Deposito Truciolandia, presso la piccola villa nella zona innevata

Nella piccola struttura a metà strada tra Il Daily Bugle e Stretto Sonnolento

Lungo il corso del fiume, poco più a nord di Caverna di Comando

Sulle montagne ad ovest di Campo Coccole

Sulle montagne a sud-ovest di Bobine Brulle

Ad est di Canyon Condominiale

All'estremità sud della mappa, poco più sotto di Circuito Chonker

Vi ricordiamo che chiunque decida di acquistare il bundle, avrà tempo fino al prossimo 3 giugno 2022 per poter completare le sfide ed ottenere tutte le ricompense.

Prima di lasciarvi all'immagine della mappa con la posizione di tutti i gettoni utili per completare gli incarichi del Cavaliere Omega, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la guida su come completare tutte le sfide di Star Wars in Fortnite per ottenere uno stendardo gratis.

Non dimenticate inoltre che è ora possibile giocare a Fortnite Capitolo 3 gratis grazie a Xbox Cloud Gaming, senza un abbonamento attivo a Game Pass Ultimate.