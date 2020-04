Fortnite: come ottenere la skin di Deadpool, guida a tutte le sfide

Dopo settimane di attesa, finalmente i giocatori di Fortnite Stagione 2 possono ottenere la skin di Deadpool. In questa mini-guida vi spieghiamo come sbloccarla, fornendovi una guida a tutte le sfide di Deadpool che è necessario completare per ricevere il costume.

Per ottenere la skin di Deadpool in Fortnite bisogna completare tutte le sfide settimanali di Deadpool, almeno fino alla settimana 7. Prima di sbloccare le sfide della settimana 7, tuttavia, è necessario completare tutte le sfide delle 6 settimane precedenti.

Per aiutarvi a completarle, di seguito elenchiamo le nostre mini-guida a tutte le sfide settimanali di Deadpool, in modo che possiate consultarle per capire come portarle a termine facilmente.

Guida alle sfide di Deadpool della settimana 1

Trova la lettera di Deadpool a Epic Games

Non ringraziare l'autista del Bus della Battaglia

Guida alle sfide di Deadpool della settimana 2

Guida alle sfide di Deadpool della settimana 3

Guida alle sfide di Deadpool della settimana 4

Trova le katane di Deadpool

Infliggi 10.000 punti danno alle strutture nemiche

Guida alle sfide di Deadpool della settimana 5

Guida alle sfide di Deadpool della settimana 6

Guida alle sfide di Deadpool della settimana 7

Solo dopo aver completato tutte le sfide delle sei settimane precedenti, sarete in grado di completare le seguenti due sfide della settimana 7:

Alla fine, dopo aver completato anche le sfide della settimana 7 ed essere entrati nella cabina del telefono o in un bagno chimico, vi trasformerete finalmente in Deadpool, l'eroe più super-eroe di tutti i tempi!

Da questo momento in poi, dunque, sarete in grado di indossare la skin di Deadpool come qualsiasi altro costume di cui siete già in possesso. Ricordiamo inoltre che con l'arrivo della settimana 8 di Fortnite saranno disponibili altre due sfide, in occasione delle quali sarà possibile sbloccare anche uno stile aggiuntivo della skin di Deadpool senza cappuccio.