Fortnite: come ottenere la skin Lusso e sbloccare tutti i colori

La skin Lusso è il costume più ambito della nuova Stagione 8 di Fortnite. In questa mini-guida vi spieghiamo tutto quello che c'è da sapere per ottenerla nel gioco e per sbloccare tutte le sua varianti colorate.

Come ottenere la skin Lusso in Fortnite

La skin Lusso può essere ottenuta solo dagli acquirenti del Pass Battaglia di Fortnite Stagione 8, e solo dopo aver raggiunto il livello 100. Si tratta dunque del costume più prestigioso della nuova season, dal momento che bisognerà sudare parecchio per ottenerlo.

Come sbloccare i diversi colori della skin Lusso

Dopo aver raggiunto il livello 100, inoltre, potrete personalizzare l'aspetto della skin Lusso sbloccando tre colorazioni aggiuntive del costume: bianco, nero e oro. Per ottenerle dovrete sopravvivere a una grande quantità di avversari durante le varie partite di Fortnite Battaglia Reale:

Costume bianco : sopravvivi a 1.000 avversari

: sopravvivi a 1.000 avversari Costume nero : sopravvivi a 7.500 avversari

: sopravvivi a 7.500 avversari Costume oro: sopravvivi a 25.000 avversari

Per ottenere la skin Lusso e sbloccare tutte le sue varianti colorate, dunque, non vi resta che raggiungere il livello 100 con il Pass Battaglia di Fortnite Stagione 8, e sopravvivere a 25.000 avversari (in modo cumulativo) in Battaglia Reale.

Ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato anche come ottenere e sbloccare tutte la fasi delle skin progressive Cuore Nero e Ibrido.