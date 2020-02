Fortnite: come ottenere la skin di Tango partecipando alla Coppa Celebration

I giocatori PlayStation 4 di Fortnite possono provare a partecipare alla Celebration Cup, con la possibilità di ottenere in ricompensa l'esclusiva skin di Tango. In questa mini-guida vi spieghiamo tutto quello che c'è da fare per riuscire nell'intento.

Il 15 e 16 febbraio, i giocatori idonei su PS4 potranno partecipare alla Celebration Cup di Fortnite con l'opportunità di vincere oggetti di gioco e una fetta del montepremi di 1.000.000 $ in palio. La competizione è aperta a tutti i giocatori su PS4 idonei secondo il regolamento ufficiale di Epic Games. Per partecipare, inoltre, i giocatori dovranno assicurarsi che il loro account abbia raggiunto il livello 15 e che l'autenticazione a due fattori sia attivata sul loro account Epic.

Il 15 febbraio i giocatori al vertice di ciascuna classifica regionale potranno aggiudicarsi i seguenti oggetti di gioco:

Migliori 50% - Spray "Al riparo"

Migliori 25% - Piccone "Dettaglio selvaggio"

Migliori 5% - Costume "Tango"

Il 16 febbraio, invece, i giocatori più vincenti di ogni classifica regionale potranno vincere una fetta del montepremi da 1.000.000 $. Per saperne di più, segnaliamo che la suddivisione del montepremi è consultabile all'interno della scheda "Competi" di Fortnite su PS4.

Se siete interessati a guadagnare l'esclusiva skin di Tango, dunque, non vi resta che gettarvi nell mischia della Celebration Cup e provare a classificarvi tra i migliori 5% della vostra classifica regionale!