Fortnite: come parlare con Manzo-boss, Rimedio e Manichino

Da questo pomeriggio sono arrivati in Fortnite Capitolo 2 dei nuovi incarichi extra che prendono il nome di "Cacciatore della Giungla" e grazie ai quali i giocatori potranno ottenere nelle prossime settimane la skin segreta della Stagione 5: il Predator.

L'obiettivo di una delle sfide attualmente disponibili consiste nel parlare con Manzo-boss, Rimedio e Manichino, ovvero tre dei numerosi personaggi controllati dall'intelligenza artificiale che si aggirano per l'isola del battle royale targato Epic Games. Ciascuno di questi personaggi si può trovare in due posti diversi all'inizio di ogni partita, quindi in base alla casualità potreste dover fare un viaggio più o meno lungo per incontrarne almeno uno.

Ecco di seguito la posizione di questi tre NPC:

Manzo-boss: può trovarsi presso il chiosco ad est di Fortezza Furtiva oppure nel ristorante abbandonato tra Siepi d'Agrifoglio, Foresta Frignante e Pantano Palpitante

può trovarsi presso il chiosco ad est di Fortezza Furtiva oppure nel ristorante abbandonato tra Siepi d'Agrifoglio, Foresta Frignante e Pantano Palpitante Rimedio: potete trovare l'infermiera sulla casa isolata in cima alla collina a nord-est di Parco Pacifico oppure nella casetta all'angolo sud-est di Scogliere Scoscese

potete trovare l'infermiera sulla casa isolata in cima alla collina a nord-est di Parco Pacifico oppure nella casetta all'angolo sud-est di Scogliere Scoscese Manichino: il bizzarro personaggio può trovarsi accanto ad una roccia poco a nord di Parco Pacifico oppure a Gattogrill, nella parte più a nord

Nel caso in cui non doveste riuscire a trovare uno o più personaggi, qui sotto trovate anche una mappa che abbiamo preparato per voi e su cui abbiamo segnato la posizione esatta dei luoghi all'interno dei quali è possibile trovare ciascuno dei tre personaggi coinvolti nella sfida. Va inoltre precisato che nella modalità Rissa a Squadre non sono presenti gli NPC ed è quindi possibile completare la sfida esclusivamente nelle modalità Singolo, Coppie e Squadre. Portando a termine la missione otterrete come ricompense l'esclusiva emoticon Reticolo del Plasma Caster, a patto però che abbiate acquistato il pass della Stagione 5.

Avete già letto la guida con i consigli su come trovare la capsula misteriosa in Fortnite Capitolo 2?